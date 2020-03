क्या भारत खो रहा है अपने मित्र देश? विदेश मंत्री का जवाब- शायद अब हम जान रहे हैं कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S Jaishankar) ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट (Global Business Summit) में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. एस. जयशंकर से जब पूछा गया कि क्या हम दुनियाभर में अपने दोस्तों को खो रहे हैं. जवाब में उन्होंने कहा, 'शायद हमें पता चल रहा है कि कौन सच में हमारे दोस्त हैं. एक समय था जब भारत बहुत रक्षात्मक था, हमारी क्षमताएं कम थीं, जोखिम अधिक थे, खतरे ज्यादा थे, इसलिए हमने दुनिया को मैनेज करने की रणनीति अपनाई, दूर रहना. हम अब ऐसा नहीं कर सकते, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. अब दुनिया का स्वभाव बदल गया है.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं इसे बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज अगर आप किसी भारतीय दूतावास में जाते हैं, तो वह लोग एक ग्रहणशीलता को बढ़ाते हैं और बहुत हद तक आपका समर्थन करते हैं, जो शायद कुछ साल पहले तक नहीं होता था.'

