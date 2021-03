बांग्लादेश पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोले- 'दोनों देशों के बीच 360 डिग्री वाली पार्टनरशिप'

विदेश मंत्री ने बताया कि भारत स्वदेश में कोरोनावायरस के खिलाफ विकसित की गई वैक्सीन को दुनियाभर के कई देशों को सप्लाई कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा वैक्सीन बांग्लादेश को दी गई है. विदेश मंत्री ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश को नौ मिलियन यानी 90 लाख वैक्सीन दी हैं.

यहां उनसे 'बार्डर किलिंग्स' पर सवाल पूछा गया. जिसपर उन्होंने कहा कि 'जिसे आप बार्डर किलिंग्स कह रहे हैं, वे भारत की सीमा के बहुत अंदर की बात है. इसके पीछे सीमा पर होने वाले अपराध वजह हैं. दोनों देश अपराधमुक्त बार्डर चाहते हैं.' उनसे जल समझौते पर भी सवाल किए गए हैं, जिसपर उन्होंने कहा कि 'हमारी बातचीत में लगातार प्रगति हो रही है.'

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति का केंद्र है और उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के काफी महत्ता रखता है. मंत्री ने कहा कि 'दोनों देशों के रिश्ते इतने व्यापक और सहज हैं कि ये सच में 360 डिग्री वाली पार्टनरशिप है.'

Bangladesh is central to our Neighbourhood First Policy & increasingly relevant to our Act East Policy. Our relationship is so broad & our comfort level so high that there is no domain today that is left untouched.



