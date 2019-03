दुनियाभर में फेसबुक और इस्टाग्राम डाउन, टि्वटर पर यूजर्स ने ऐसे किया रिएक्ट

दुनियाभर के फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम यूजर्स को बुधवार को सोशल मीडिया साइट डाउन होने की वजह से काफी दिक्कत के सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने इसको लेकर टि्वटर पर अपनी भड़ास निकाली. फेसबुक ने इस मामले में ट्वीट किया और कहा कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ही सोशल मीडिया साइट्स में कुछ खामी आई तो यूजर्स ने इसकी शिकायत करना शुरू कर दिया.

downdetector.com के मुताबिक भारत में फेसबुक बुधवार रात करीब 9.30 बजे डाउन हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ मिनट बाद ही इस्टाग्राम भी डाउन हो गया. इससे फेसबुक मैसेंजर भी प्रभावित हुआ, इसी दौरान इस्टाग्राम में समस्या शुरू हो गई. इस्टाग्राम भी फेसबुक की ही सोशल नेटवर्किंग साइट है. कई यूजर्स ने शिकायत की है कि वे मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, वहीं कईयों का कहना है कि ऐप को दोबारा से इंस्टॉल करने के बाद वे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. वहीं कई यूजर्स का कहना है कि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी क्रैश हो रही हैं और उन्हें लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है. यूजर्स ने टि्वटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

We're aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We're working to resolve the issue as soon as possible.