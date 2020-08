FB-BJP विवाद को लेकर कांग्रेस ने मार्क ज़करबर्ग को लिखा खत, राहुल गांधी बोले- हर भारतीय को...

यह भी पढ़ें: फेसबुक विवाद में शशि थरूर के समन वाले बयान को लेकर ट्विटर पर उलझे महुआ मोइत्रा और निशिकांत दूबे

इस चिट्ठी को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. राहुल ने अपने ट्वीट में कहा कि हर भारतीय को इस बारे में सवाल पूछना चाहिए. उन्होंने लिखा है, 'हम पक्षपात, फेक न्यूज और हेट स्पीच के जरिए बहुत मुश्किल से हासिल किए गए अपने लोकतंत्र में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते. सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और हेट स्पीच के मामलों में फेसबुक की भूमिका पर WSJ की ओर से लाए गए सच पर हर भारतीय को सवाल करना चाहिए.'

We cannot allow any manipulation of our hard-earned democracy through bias, fake news & hate speech.



As exposed by @WSJ, Facebook's involvement in peddling fake and hate news needs to be questioned by all Indians. pic.twitter.com/AvBR6P0wAK