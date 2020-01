नए अवतार में आ रहा है Facebook, लाइव होने से पहले यहां जानिए कैसा है फेसबुक का नया लुक

दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) अब नए अवतार में आने वाला है. फेसबुक ने अपने डेस्कटॉप वर्जन के नए लुक (Facebook New Look) को पेश कर दिया है. फिलहाल फेसबुक कुछ यूजर्स को ही अपने इस नए वर्जन का एक्सेस दे रहा है. हालांकि जल्द ही नए लुक को दुनिया भर में लाइव कर दिया जाएगा. फेसबुक का नया रूप ऐसे समय में आया है जब सोशल नेटवर्किंग की दिग्गज कंपनी अपने 2.5 बिलियन यूजर्स की गिनती करने के साथ ही कई कॉर्पोरेट विवादों का सामना कर रही है. फेसबुक के नए लुक की बात करें तो इसमें काफी बदलाव देखा जा सकता है.

फेसबुक ने नए लुक में सफेद रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया है. ऊपर की तरफ होम, वीडियो, मार्केटप्लेस, फ्रेंड्स समेत एक अन्य विकल्प दिया जाएगा. नए फेसबुक में लेफ्ट साइड में यूजर का नाम और कितनी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं वो दिखाई देंगी. उसके नीचे आपके ग्रुप्स के साथ-साथ Events, Saved, pages, Friends, Settings and Privacy और See More विकल्प मौजूद होंगे. राइट साइड में स्पॉनसर्ड के बाद बर्थडे और उसके नीचे कॉन्टेक्ट्स को जगह दी है.