लद्दाख में चीन के 'माइक्रोवेव हथियार' इस्तेमाल करने की रिपोर्टों को भारत ने बताया 'फर्ज़ी ख़बर'

पीआईबी फैक्ट्स की तरफ से मामले की जांच कर बताया गया है कि यह फर्जी खबर है और लद्दाख में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है. भारतीय सेना ने भी विदेशी मीडिया में आई इन खबरों का खंडन करते हुए उसे निराधार बताया है. एक अधिकारी ने कहा, "यह चीन की तरफ से बिल्कुल शुद्ध मानसिक विकार वाला झूठ है."

Media articles on employment of microwave weapons in Eastern Ladakh are baseless. The news is FAKE. pic.twitter.com/Lf5AGuiCW0