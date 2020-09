संसद में किसान बिल पास, विपक्ष के हंगामे पर BJP नेताओं की ओर से आई तीखी प्रतिक्रिया 

केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्षा ने लोकतंत्र की हत्या की है. हम इसकी निंदा करते हैं. यह जनादेश का अपमान है. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सोचते हैं कि वे 'बादशाह' हैं. बता दें राज्यसभा के कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों ने किसान बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा किया.

Opposition parties are anti-farmers. Instead of being part of the process, they tried to obstruct the liberation of farmers. BJP condemns their act: BJP President JP Nadda #AgricultureBills https://t.co/2z6jzfAA5H

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "विभिन्न आयोगों और विशेषज्ञों की सिफारिश के बावजूद कांग्रेस ने कभी किसानों के साथ न्याय नहीं किया. आज, जब कांग्रेस को यह महसूस हुआ कि राज्यसभा में उसके पास बहुमत नहीं है तो वे 'गुंडागर्दी' पर उतर आए.

Despite recommendations of various commissions & experts, Congress never did justice to farmers who found themselves helpless for years. Today, when Congress realised they don't have support in Rajya Sabha, they resorted to 'gundagardi': Union Agriculture Minister Narendra Tomar pic.twitter.com/pem9s2uibi