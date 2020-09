विपक्षी सांसदों के निलंबन पर गुस्साया विपक्ष, कांग्रेस ने कहा - भारत में हो रही लोकतंत्र की हत्या

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा, "आठ सांसदों को बिना उनका पक्ष सुने एकतरफा तरीके से राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया... निलंबन प्रस्ताव पर कोई वोटिंग भी नहीं हुई, और विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर भी नहीं दिया गया... भारत में लोकतंत्र की हत्या जारी है..."

7 MPs unilaterally suspended from the Rajya Sabha without hearing them; without a vote on the suspension resolution and without giving the Leader of the Opposition a chance to speak. The Murder Of Democracy in India rolls on. — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 21, 2020

वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, "बिल्कुल अविश्वसनीय! कल राज्यसभा में विपक्षी नेताओं की आवाज को खामोश करके BJP द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई. देश के नागरिकों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, इससे पहले ही हम पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही के अधीन हो जाए!"

Absolutely unbelievable! @BJP4India MURDERED democracy by ruthlessly silencing all the opposition leaders in Rajya Sabha yesterday. Citizens of the nation, raise your voice before we're completely under @narendramodi ji's dictatorship! #BJPKilledDemocracy — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) September 21, 2020

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, "किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले आठ सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस निरंकुश सरकार की सोच का परिचायक है कि वह लोकतांत्रिक नियमों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती... हम नहीं झुकेंगे और इस फासीवादी सरकार से संसद में और सड़कों पर लड़ेंगे..."

Suspension of the 8 MPs who fought to protect farmers interests is unfortunate & reflective of this autocratic Govt's mindset that doesn't respect democratic norms & principles. We won't bow down & we'll fight this fascist Govt in Parliament & on the streets.#BJPKilledDemocracy — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 21, 2020

किसान बिल को लेकर राज्यसभा में रविवार को हुए हंगामे के चलते तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ'ब्रायन सहित आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनमें डेरेक ओ'ब्रायन (तृणमूल कांग्रेस), संजय सिंह (आप), राजीव साटव (कांग्रेस), के.के. रागेश (सीपीएम), सैयद नासिर हुसैन (कांग्रेस), रिपुन बोरा (कांग्रेस), डोला सेन (तृणमूल कांग्रेस), एलामरम करीम (सीपीएम) शामिल हैं.