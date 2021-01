किसान रैली: नांगलोई में किसानों ने काटा बवाल, पथराव और वाहनों में की तोड़फोड़, पुलिस ने क‍िया लाठीचार्ज

Most unfortunate. I have supported the farmers' protests from the start but I cannot condone lawlessness. And on #RepublicDay no flag but the sacred tiranga should fly aloft the Red Fort. https://t.co/C7CjrVeDw7

शिवसेना की नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) ने भी इस घटना की निंदा की है, उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्‍त नहीं है. प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, 'लाल किले पर विरोध प्रदर्शन के नियंत्रण से बाहर हो जाने की परेशानी करने करने वाली तस्‍वीरें आई है. तिरंगे के प्रति 'असम्‍मान' किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता. लोकतंत्र में किसी भी तरह की हिंसा को स्‍वीकार नहीं किया जा सकता. कानून सबसे ऊपर हैं. कोई पक्ष नहीं जीता, देश हारा. लोकतंत्र के लिए दु:खद दिन.'

VIDEO : ट्रैक्टरों में सवार होकर लाल किला पहुंचे किसान, किले पर फहरा दिया एक और झंडा

Disturbing images of protest going out of control at the Red Fort. Tricolour disrespect is unacceptable.

Any violence in a democracy is unacceptable.

Law must be supreme.

No side wins, the nation loses. Sad day for the Republic.