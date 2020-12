किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में आज इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद, निकलने से पहले जान लें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (फाइल फोटो)

खास बातें सिंघु बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है

ट्रैफिक को मुकरबा की तरफ डायवर्ट किया गया है

झटीकरा की तरफ दो पहिए वाहन से जा सकते हैं

तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसानों का धरना-प्रदर्शन शनिवार को 24वें दिन में प्रवेश कर दिया. दिल्ली के सीमाओं पर किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह यातायात भी काफी प्रभावित हो रहा है. शनिवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ अलर्ट जारी किये हैं, अगर आपको इन रास्तों से जाना है तो इस खबर पर ध्यान देना होगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सिंघु बॉर्डर की तरफ जाने वाले सड़क को बंद कर दिया है. इसके अलावा औचंडी, पिआऊ मनियारी, मंगेश बॉर्डर को भी बंद कर दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए कुछ वैकल्पिक मार्गों को सुझाया है. अगर आपको इस तरफ किसी आवश्यक काम से जाना था तो आप लामपुर, साफियाबाद सबोली और सिंघू स्कूल टोल टैक्स बॉर्डर की तरफ से गुजर सकते हैं.

Traffic Alert

Singhu,Auchandi,Piau Maniyari, & Mangesh borders are closed. Please take alternate routes via Lampur,Safiabad Saboli & Singhu school toll tax borders.

Traffic has been diverted from Mukarba & GTK road.

Pl avoid Outer Ring Rd,GTK road & NH 44 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 19, 2020

Traffic Alert

Available Open Borders to Haryana are following Borders

*Jharoda (Only Single Carriageway/Road), Daurala, Kapashera, Badusarai, Rajokri NH 8, Bijwasan/Bajghera, Palam Vihar and Dundahera Borders — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 19, 2020