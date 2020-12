किसान आंदोलन : दिल्ली आने वाले कई रास्ते बंद, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ लें ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, "गाजियाबाद से दिल्ली के लिए NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर को भी किसान आंदोलन के चलते बंद किया गया है. लोगों को दिल्ली आने के लिए एनएच 24 का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है. दिल्ली आने के लिए अप्सरा, भोपरा और डीएनडी का उपयोग करने के लिए कहा गया है."

Traffic Alert

The chilla border on Noida link road is closed for traffic from Noida to Delhi due to farmers protests near Gautam Budh Dwar. People are advised to avoid Noida link road for coming to Delhi and use DND. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 5, 2020

किसानों के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहने के मद्देनजर सिंघु औचंदी, लांपुर, पियाओ मनियारी बॉर्डर आज भी बंद हैं. NH-44 भी दोनों तरफ से बंद है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को साफियाबाद, सबोली, NH-8, भोपुरा बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर या पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी.

Traffic Alert



The Gazipur border on on NH 24 is closed for traffic from Gaziabad to Delhi due to farmers protests . People are advised to avoid NH 24 for coming to Delhi and use Apsara/ Bhopra/DND for coming to Delhi. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 5, 2020

दिल्ली और हरियाणा के बीच ढांसा, दौराला, कापसहेड़ा, रजोकरी एनएच-8, बिजवासन/ बजघेड़ा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर खुले हैं. दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट किया, ‘‘बडोसराय बॉर्डर केवल कार और दो-पहिया जैसे हल्के वाहनों के लिए खुला है. झटीकरा बॉर्डर केवल दो-पहिया वाहनों के लिए खुला है.''

Traffic Alert

Tikri, Jharoda Borders are closed for any Traffic Movement.

Badusarai Border is open only for Light Motor Vehicle like Cars and two wheelers. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 5, 2020

यातायात पुलिस ने कहा कि मुकरबा चौक और जीटीके रोड पर मार्ग परिवर्तित किया गया है. बाहरी रिंग रोड, जीटीके रोड, एनएच-44 पर जाने से बचने की सलाह दी गई है.

वीडियो: दिल्ली बॉर्डर पर तमाम चुनौतियों के साथ डटे हैं किसान