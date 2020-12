Farmers' Protest in Delhi LIVE Updates: आंदोलन के 17वें दिन किसानों ने कई टोल प्लाजा किए बंद, यूपी में PAC की तैनाती, फरीदाबाद में ड्रोन से निगरानी

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का दिल्ली मार्च शुरू

राजस्थान के नागौर से सांसद और आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए दिल्ली की ओर एक प्रदर्शन मार्च शुरू किया है. मार्च के दौरान उन्होंने कहा कि कोठपुतली में हजारों किसान जमा होंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे.

Rajasthan: Hanuman Beniwal, RLP leader & MP from Nagaur begins a demonstration march towards Delhi, protesting farm laws



"Thousands of farmers will meet in Kothputli & then decide the further course of action. Govt should work to raise the MSP & also listen to farmers," he says pic.twitter.com/uba3qVsu78