किसान आंदोलन के चलते चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर एक तरफ से बंद, इन रास्तों का करें इस्तेमाल

दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट में बताया कि किसानों के प्रदर्शन की वजह से नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक के लिए चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को बंद किया गया है. दिल्ली आने के लिए आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी बॉर्डर का विकल्प अपनाने की सलाह दी गई है.

Traffic Alert

The Chilla & Ghazipur Borders are closed for traffic coming from Noida & Ghaziabad to Delhi because of farmer protests. Please take alternate route for coming to Delhi via Anand Vihar, DND, Bhopra & Loni Borders.