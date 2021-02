राज ठाकरे बोले- सरकार को सचिन, लता मंगेशकर को अपने समर्थन में ट्वीट के लिए नहीं कहना चाहिए

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राज ठाकरे ने कहा, "सरकार को सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी बड़ी हस्तियों से उसके (सरकार के) रुख के समर्थन में ट्वीट करने के लिए नहीं कहना चाहिए था और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी. आखिर में वे भारत रत्न प्राप्त हैं. अक्षय कुमार जैसे अभिनता इस काम के लिए पर्याप्त हैं."

#WATCH | Govt shouldn't have asked big personalities like Sachin Tendulkar & Lata Mangeshkar to tweet in support of its stand & put their reputation at stake. They're recipients of Bharat Ratna. Actors like Akshay Kumar were enough for this task: MNS chief Raj Thackeray (06.02) pic.twitter.com/TPpJSQ7cAN