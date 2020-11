Farmers Protest: दिल्ली के स्टेडियमों को अस्थायी जेल में तब्दील करने की पुलिस की अर्जी नामंजूर

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा ने शुक्रवार को किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकारों का बचाव किया है और स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने का अनुरोध करने का विरोध किया.

I urge the Delhi Govt to deny permission for setting up temporary prisons. The farmer of our country is neither a criminal nor a terrorist.

Right to protest peacefully is enshrined in Indian Constitution - Article 19(1) and protests are the hallmark of a free, democratic society. https://t.co/cqMvEb181r