कृषि कानून पर बोले रविशंकर प्रसाद, हम वही कर रहे, जो UPA सरकार करना चाहती थी, साबित कर सकता हूं

खास बातें कहा, कांग्रेस सहित गैर बीजेपी दलों का है दोहरा मापदंड

विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं है

राहुल गांधी और शरद पवार के यूपीए के समय के बयानों का किया जिक्र

Farmers Protest: किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) ने गैर बीजेपी दलों पर‍ निशाना साधा है. उन्‍होंने कहा कि कृषि कानूनों (Farm Law)का विरोध कर रहे कि किसान आंदोलन के नेताओँ ने साफ कहा है कि सियासी दलों के नेता हमारे मंच पर न आएं. लेकिन ये इसके बावजूद ये कूद रहे हैं. यह बात केवल किसान आंदोलन की बात नहीं है. चाहे शाहीन बाग हो या कोई अन्य सुधार हो, कोई भी विषय हो ये सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं. प्रसाद ने कहा कि विरोध के लिए विरोध ठीक नहीं है. उन्‍होंने कांग्रेस (Congress) और राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) पर भी मामले में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'आज जो हमारी सरकार ने किया, यूपीए के दस साल में ये लोग यही कर रहे थे. अपने राज्यों में कर रहे थे. मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यह साबित कर सकता हूं. कांग्रेस ने वर्ष 2019 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र के पेज नंबर 17 के प्‍वाइंट 11 में कहा था कि Congress will repeal APMC act and will make inter state trade free of restrictions यानी कांग्रेस APMC को हटाएगी और इंटर स्‍टेट व्‍यापार को फ्री करने का काम करेगी.