घर से निकलने से पहले जरूर जान लें ट्रैफिक का हाल, किसान आंदोलन के चलते सिंघु, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर बंद

दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा, "यातायात के लिए टिकरी बॉर्डर के दोनों रास्ते बंद हैं. इसके अलावा झारोदा कलां बॉर्डर, औचंदी बॉर्डर और हरेवली के आने जाने वाले दोनों रास्तों को बंद रखा गया है."

Traffic alert

Tikri Border is close for traffic both carriage way, Jharoda kalan border, Auchandi Border and Harewali close for both carriage way for traffic.



COVID PRECAUTIONS :

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) February 8, 2021

ट्रैफिक पुलिस ने कहा, "सिंघु, पियाउ मनियारी, सबोली, मुंगेशपुर बॉर्डर बंद हैं जबकि लामपुर, सफियाबाद, सिंघु स्कूल और पल्ला टोल टैक्स बॉर्डर खुले हैं. लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाना चाहिए."

Traffic alert

Singhu, piau Maniyari,Saboli, Mungeshpur borders are closed. Lampur, Safiabad, Singhu school & Palla toll tax borders are open. Pl follow alternate route



COVID PRECAUTIONS :-



— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) February 8, 2021

पुलिस ने मुसाफिरों से अन्य बॉर्डर से आने-जाने की अपील करते हुए कहा, "किसान आंदोन के चलते गाजीपुर बॉर्डर बंद है". पुलिस अधिकारियों ने लोगों को सड़क पर चलने के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल जैसे मास्क लगाना और हाथों को बार-बार सैनिटाइज- का पालन करने की सलाह दी है.

Traffic Alert

Gazipur border is closed both carriage way Traffic going Ghaziabad through Murga mandi & Gazipur R/A,road no. 56, Vikas marg, Aanand Vihar, IP extention, NH 24. Pl commute from other borders. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) February 8, 2021

बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले साल नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान कृषि कानूनों को वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं. किसानों ने 6 फरवरी को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी पूरे देश में चक्का जाम किया और कई राजमार्गों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के लिए बंद कर दिया था.

