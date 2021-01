देखें VIDEO : ट्रैक्टरों में सवार होकर लाल किला पहुंचे किसान, किले पर फहरा दिया एक और झंडा

बता दें कि जानकारी है कि किसानों ने यहां पर किले के आगे ही सीढ़ियों के पास एक छोटे पोल पर सिखों का झंडा फहराया है. जानकारी है कि यह वही झंडा है, जिसे गुरुद्वारों पर फहराने के बाद निशान साहेब बोला जाता है. किसानों ने यहां पर लाल किले के तिरंगे से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बल्कि आगे ही एक दूसरे खंभे पर यह झंडा फहराया है.

ANI कई ओर से साझा किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत से प्रदर्शनकारी लाल किले के सामने इकट्ठा हुए हैं और सामने बने हुए एक पोल पर एक शख्स चढ़कर झंडा फहराया जा रहा है.

#WATCH A protestor hoists a flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi#FarmLaws#RepublicDaypic.twitter.com/Mn6oeGLrxJ