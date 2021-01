गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड के लिए अन्नदाताओं ने पुलिस से मांगी लिखित अनुमति, किसान नेताओं के बीच 3 बॉर्डरों पर सहमति

बताया जा रहा है कि किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच जिन रूटों की मीटिंग में बात हुई थी वही रूट इस पत्र में भी हैं. अभी पुलिस ने परमिशन नहीं दी है. पुलिस मीटिंग के बाद तय करेगी क्या करना है. उधर, किसान रूटों को पहले खुद देखने जाएंगे.

किसान नेताओं के बीच 26 जनवरी को की जाने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर 3 बार्डरों पर सहमति

नंबर 1 सिंघु बॉर्डरः- सिंघू बार्डर से ट्रैक्टर परेड चलेगी, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझावला, बवाना, औचन्दी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी.

नंबर 2 टिकरी बॉर्डरः- टिकरी बार्डर से ट्रैक्टर परेड नागलोई, नजफगढ, ढांसा, बादली होते हुए केएमपी पर चली जाएगी.

नंबर 3 गाजीपुर यूपी गेटः- गाजीपुर युपी गेट से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बार्डर गाजियाबाद होते हुए दुहाई युपी में चली जाएगी. बाकी शांहजहांपुर व पलवल से ट्रैक्टर परेड के बारे आज किसान नेता बताएंगे.

Many farmers are coming to Delhi for Republic Day tractor rally. We will conduct the rally on Delhi's Outer Ring Road, it doesn't matter whether Delhi Police gives permission or not: Satnam Singh Panu, Punjab Kisan Sangharsh Committee at Singhu border pic.twitter.com/Ocb4SbOw5t