फारुक अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर हमला, 'बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले मंदिर, मंदिर कर रहे थे, अब कोई राम का नाम भी नहीं ले रहा'

नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारुक अब्दुल्ला सोमवार की देर रात आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे. यहां फारुख ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए पाकिस्तान के बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों पर सवाल उठाया. फारुक अब्दुल्ला ने कहा, ''यदि 300 लोग मारे गए हैं (बालाकोट हवाई हमले में), तो क्या यह अंतरराष्ट्रीय हादसा नहीं होगा? और जो भी इस पर सवाल उठाता है तो क्या वह राष्ट्र-विरोधी है या वह पाकिस्तानी है?'' उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर हुए हवाई हमले के बारे में ही बात नहीं की, बल्कि राम मंदिर को लेकर अपने बयान दिए.

राम मंदिर पर बोले फारूक अब्दुल्ला: ...तो मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा अयोध्या

