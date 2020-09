Covid-19 के दौर में कई शोधों में लगे रिसर्च स्कॉलरों की कोई सुनने वाला नहीं, महीनों से नहीं मिली फेलोशिप

बड़े संस्थानों के साथ रिसर्च में लगे स्कॉलरों को महीनों से फेलोशिप नहीं मिली है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

खास बातें रिसर्च स्कॉलरों की मुश्किल

महीनों से नहीं मिली फेलोशिप

सरकारी संस्थाओं की ओर से कोई जवाब नहीं

भारत में बीते छह महीने से CSIR (Council of Scientific & Industrial Research), ICMR (Indian Council of Medical Research), DST (Department of Science and Technology) और DBT (Department of Biotechnology) की तरफ से रिसर्च कर रहे हजारों छात्रों को फेलोशिप नहीं मिली है. नई दवा और नई तकनीक पर शोध करने वाले ये रिसर्चर आजकल मकान के किराए और दो जून की रोटी में उलझे हैं. रिसर्च पर भारत अपनी GDP का केवल 0.7 फीसदी खर्च करता है उसमें भी लाल फीताशाही और कागजी खानापूर्ति के चलते रिसर्च में सालों साल खपाने वाले स्कॉलर्स को पैसा वक्त से नहीं मिल पा रहा है.