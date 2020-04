ऋषि कपूर के निधन पर बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- फिल्मों की बहुत बड़ी दीवानी नहीं हूं, लेकिन...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ट्वीट में लिखा, "फिल्मों की बहुत बड़ी दीवानी नहीं हूं, लेकिन एक ही दिन के अंतर पर दो शानदार अभिनेताओं के निधन से दुःखी हूं... 'पीकू' में इरफान के शानदार अभिनय ने झिंझोड़ दिया था, और जवानी से भरपूर 'बॉबी' के अलावा 'हम तुम' में ऋषि कपूर के खुशमिज़ाज़ और साथ देने वाले पिता की भूमिका हमेशा याद रहेगी..."

Not a big film buff, but saddened by the loss of 2 iconic actors within a day of each other.Irrfan Khan's understated brilliance in Piku was moving & Rishi Kapoor's youthful Bobby notwithstanding, his role as a fun,physically distant, supportive father in Hum Tum remains etched.