स्कूल में नफरत का नाटक! VIDEO में बाबरी मस्जिद का पोस्टर ढहाते दिखे बच्चे, स्कूल संचालक और प्रिंसिपल सहित 5 के खिलाफ FIR

मंगलौर स्कूल के एक वीडियो के वायरल होने के बाद स्कूल के संचालक प्रभाकर भट्ट, प्रिंसिपल समेत पांच लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है. मामला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ के एक स्कूल का है, जहां से बच्चों द्वारा हैरान करने वाला मंचन का वीडियो सामने आया है. इस नाटकीय प्रस्तुति का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद के ढांचे की एक बड़ी तस्वीर को गिराया जा रहा है. इस वीडियो में बच्चे भारत की नक्शे की तरह बैठे हैं. बीच में कई बच्चे विवादित ढांचे के पोस्टर की तरफ़ बढ़े और उसे गिरा दिया.

इसमें ये साफ़ देखा और सुना जा सकता है कि विवादित ढांचे का पोस्टर ढहाने के बाद भगवा झंडा लहराया और नारे लग रहे हैं. ये वीडियो श्रीराम विद्या केंद्र नाम के स्कूल का है. जिसका संचालन मैंगलोर के एक आरएसएस नेता प्रभाकर भट्ट करते हैं. कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा और पुड्डुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी इस कार्यक्रम में मौज़ूद थीं.

Another formation d school children made was of the proposed Shri Ram Mandir at #Ayodhya. All such performances enabled d school ensure all of its 3800+ school children participate in d annual festival of Sri Rama Vidya Kendra, Kalladka Village, near Mangalore @PTI_News@ANIpic.twitter.com/IdaoySuBY4