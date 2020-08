PM मोदी ने श्रीशैलम पनबिजली संयंत्र में आग की घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, जताई संवेदना

बता दें कि श्रीशैलम पनबिजली संयंत्र के एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में गुरुवार रात आग लग गई थी. आग लगने की खबर मिलते ही बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं और 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था. बताया जा रहा है कि आग रात करीब 10:30 बजे लगी.

Fire at the Srisailam hydroelectric plant is deeply unfortunate. My thoughts are with the bereaved families. I hope those injured recover at the earliest.