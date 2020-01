नोएडा: ESI अस्पताल के बेसमेंट मे लगी आग, आग पर काबू पाने का काम जारी

उत्तर प्रदेश के नोएडा में ESI अस्पताल में आग लग गई है, आग को नियंत्रित करने का काम जारी है. आग नोएडा के सेक्टर 24 स्थित ईएसआई हॉस्पिटल के बेसमेंट में इनवर्टर में लगी है. फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर हैं. बेसमेंट में पार्किंग की जाती है. अस्पताल को खाली करवा लिया गया है. लेकिन धुए की वजह से कई मरीजों को शिफ्ट किया गया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग को सुबह करीब आठ बजे इसकी जानकरी मिली, जिसके बाद दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. आग लगने का कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

Fire breaks out in ESIC hospital in Noida Sector-24, three fire tenders at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/JfwwouCB0t