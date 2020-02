दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन स्थल के पास फायरिंग, आरोपी पुलिस गिरफ्त में

Shaheen Bagh Firing: दिल्ली के जामिया इलाके में हुई फायरिंग के दो दिन बाद शाहीन बाग में भी पुलिस बैरिकेड के पास फायरिंग हुई है. आरोपी ने जय श्रीराम के नारे लगाते हुए फायरिंग की है. पुलिस बैरिकेड के पास फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. बता दें कि शाहीन बाग में तकरीबन डेढ़ महीने से नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है. आरोपी का नाम कपिल गुर्जर बताया जा रहा है और वह पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा गांव का रहने वाला है. शाहीन बाग थाने ले जाकर कपिल गुर्जर से पूछताछ की जा रही है. दिल्ली पुलिस के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि यह शख्स हवा में फायरिंग कर रहा था, जिसे तुरंत की गिरफ्तार कर लिया गया.



Delhi DCP Chinmay Biswal on incident of firing in Shaheen Bagh: The man had resorted to aerial firing. Police immediately overpowered and caught him.