राफेल पहुंचेगा भारत, अंबाला में आबादी को घरों की छतों पर जाने से रोका गया

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल विमानों का पहला बैच आज अम्बाला पहुंचेगा. अम्बाला एयरबेस के पास स्थित 4 गांवों में धारा 144 लागू कर दी गई है. राफेल विमानों की लैंडिंग के दौरान छतों पर लोगों के एकत्र होने और तस्वीरें लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है.

Haryana: First batch of five Rafale aircraft will arrive in Ambala today to join the India Air Force (IAF) fleet. Visuals from Ambala city.



Sec 144 CrPC imposed in 4 villages closer to Ambala airbase. Gathering of people on roofs & photography during landing strictly prohibited. pic.twitter.com/llbDp6ZC4G