Coronavirus: भारत में 100 दिनों पहले मिला था पहला मामला, केरल सीएम ने बताया कैसे पाया इस पर काबू

उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि केरल में पहला मामला मिले आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं. 258 एक्विव केस, 97 रिकवर्ड, टोटल कंफर्म केस 357, मृतक-2, सैंपल टेस्ट 12710. केरल के सीएम ने बताया कि किस तरह राज्य सरकार ने कोरोना और लॉकडाउन जैसी चुनौतियों से निपटने का काम किया. केरल में ऐसे अस्पताल बन चुके हैं, जो सिर्फ कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की देखभाल कर रहे हैं. इसके अलावा राज्य में 1251 कम्युनिटी किचन भी हैं, जहां 28 लाख से ज्यादा लोग खाना खा चुके हैं साथ ही तीन हजार से ज्यादा को शेल्टर किया गया है. इसके अलावा केरल सरकार में मंत्री थॉमस आइसैक ने मौजूदा स्थिति पर संतोष जताया है.

On the 100th day of confirmation of the first case of COVID, Kerala flattened the curve. Only 16 active cases remain in hospitals. We are bracing ourselves for the 3rd wave.#COVID19#COVID19India#Covid19Keralapic.twitter.com/BoUMnkTr6U