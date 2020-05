राजस्थान से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर कल पश्चिम बंगाल जाएगी पहली 'श्रमिक ट्रेन'

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोरोनोवायरस लॉकडाउन के कारण राजस्थान में फंसे प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली एक विशेष ट्रेन सोमवार शाम रवाना होगी. यह ट्रेन अजमेर से रवाना होगी और मंगलवार को दुर्गापुर पहुंचेगी.

Had discussion with Railway Minister Piyush Goyal yesterday for facilitating return of migrants to our State.



One special train likely to reach and terminate at Durgapur via Asansol on 5th May scheduled to be departed from Rajasthan (Ajmer) carrying migrant from WB.