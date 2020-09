अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 लोगों को भारत को सौंपा गया: सूत्र

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के उन पांच पुरुषों को शनिवार को भारत को सौंप दिया जो पिछले दिनों लापता हो गए थे.सेना के सूत्रों द्वारा यह जानकारी मिली है. इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस बाबत ट्वीट किया था. उन्होंने बताया था कि “चीनी PLA ने भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को हमारे पक्ष में सौंपने की पुष्टि की है.

#HarKaDeshKeNaam#WeCare#ArunachalPradesh

Good news #India...

By persistent efforts of #IndianArmy, 5 hunters of #UpperSubansiri, who crossed over #LAC on 2 Sept, will finally return on 12 Sept. #PLA will hand them over to #India in #Damai#China at 0930hrs morning. #LohitValleypic.twitter.com/FtyRaFLVXl