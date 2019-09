Andhra Pradesh: गोदावरी नदी में पलटी नाव, 5 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लापता

आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) में देवीपटनम के नजदीक गोदावरी नदी (Godavari River) में एक नाव के डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग लापता है. नाव में क्रू मेंबर समेत 62 लोग सवार थे. अधिकारियों ने बताया कि राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा संचालित नाव में 63 लोग सवार थे और उनमें से 23 को बचा लिया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एनडीआरएफ की दो टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है. तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) के हेलीकॉप्टरों और NDRF की टीमों को राहत और बचाव अभियान में मदद के लिए बुलाया गया है.

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी (YS Jaganmohan Reddy) ने अधिकारियों से बात कर राहत और बचाव अभियान का जायजा लिया. बता दें कि यह घटना मध्यप्रदेश में दो दिन पहले गणेश विसर्जन के दौरान 12 लोगों की नदी में डूबकर मौत हो गई थी.

Andhra Pradesh CM Jagan Mohan Reddy orders all available ministers in the district to supervise rescue works at site of incident where a tourist boat carrying 61 people capsized in East Godavari. He also directed officials to suspend all boating services in the region immediately https://t.co/AMwRc5sC5ppic.twitter.com/f5xYy9IjEh