Flashback 2018: ये हैं साल 2018 की 5 किताबें, जिन्होंने बटोरीं सुर्खियां

साल 2018 किताबों के लिए महत्वपूर्ण रहा. इस साल कहानी, उपन्यास, कविता, कथेतर और तमाम विधाओं में किताबें प्रकाशित हुईं और इन किताबों की खूब चर्चा भी हुई. इस साल राजनेता से इतर एक लेखक के तौर पर पहचाने जाने वाले शशि थरूर की किताब Why i am a Hindu आई. तो रामचंद्र गुहा की नई किताब 'गांधी: द ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड ने भी खूब सूर्खियां बटोरीं. हम आपके लिए 2018 की ऐसी ही 5 चर्चित किताबों को लेकर आए हैं.

शशि थरूर की 'व्हाई आई एम ए हिंदू'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लेखक शशि थरूर की किताब 'व्हाई आई एम ए हिंदू' (Why i am a Hindu) 2018 की चर्चित किताबों में से एक है. थरूर ने इस किताब में हिंदुत्व और हिंदूवाद की भारतीयता के संदर्भ में व्याख्या की है. उन्होंने एक तरफ हिन्दू धर्म के तमाम पहलुओं, जैसे प्रमुख पंथ-मत, गुरु और उनकी शिक्षा और तमाम विरोधाभास जैसे बिंदुओं को तो छुआ ही है. साथ ही हिंदुत्व के नाम पर होने वाली सियासत पर प्रकाश डाला है. अंग्रेजी में ऐलेफ बुक कंपनी से प्रकाशित इस किताब का हिंदी अनुवाद 'मैं हिन्दू क्यों हूँ' के नाम से हाल ही में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है.

'द आरएसएस : ए विव्यू टू द इनसाइड'

2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को गया. कहा गया कि आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति की बदौलत ही बीजेपी यह करिश्मा कर पाई. 2014 के बाद एक तरफ आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ, तो दूसरी तरफ लोगों में RSS को और करीब से जानने-समझने की इच्छा भी जगी. इस इच्छा को पूरा किया जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर के. एंडरसन और अमेरिकी मूल के लेखक श्रीधर डी दामले की किताब 'द आरएसएस : ए विव्यू टू द इनसाइड' (The RSS a view to the inside) ने. साल की सर्वाधिक चर्चित किताबों में से शुमार 'द आरएसएस : ए विव्यू टू द इनसाइड' में संघ की शुरुआत से लेकर उसके दृष्टिकोण और काम करने के तौर-तरीकों जैसे पहलुओं पर विस्तार से नजर डाली गई है.

रामचंद्र गुहा की नई किताब

रामचंद्र गुहा की पहचान एक इतिहासकार के तौर पर तो है ही. साथ ही उनका जिक्र छिड़ते ही महात्मा गांधी पर लिखी उनकी किताबों की भी याद आती है. इस साल रामचंद्र गुहा की नई किताब 'गांधी: द ईयर दैट चेंज्ड द वर्ल्ड (1914-1948)' (Gandhi the Years that Changed the World) आई. एक हजार से अधिक पन्नों की यह किताब गुहा की 'गांधी बिफोर इंडिया' की अगली कड़ी है. इस किताब में महात्मा गांधी के मुंबई (तत्कालीन बांबे) पहुंचने से लेकर अगले तीन दशकों तक के उनके संघर्ष का विस्तार से लेखा-जोखा है.