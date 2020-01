केरल में चंद पलों में जमींदोज हुई 55 मीटर ऊंची इमारत, देखें Video

केरल (Kerala) के कोच्चि (Kochi) में झील के किनारे बने एक अन्य अवैध अपार्टमेंट को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेशों का पालन करते हुए रविवार को गिरा दिया गया. कोच्चि के मरादु नगर निगम क्षेत्र में स्थित 55 मीटर ऊंची इमारत जैन कोरल कोव को आज सुबह 11 बजकर तीन मिनट पर जमींदोज किया गया. इस इमारत का निर्माण तटीय नियमन क्षेत्र के प्रावधानों का उल्लंघन कर किया गया था. इससे पहले इमारत के दो सौ मीटर के इलाके में चारों तरफ से लोगों को हटा लिया गया था और सभी प्रकार के यातायात को रोक दिया गया था.

इसके साथ ही उन चार आलीशान अपार्टमेंट में से तीन को ध्वस्त कर दिया गया जिनका निर्माण, नियमों का उल्लंघन कर किया गया था और जिसे गिराने के लिए शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था. इतनी ही समान ऊंचाई की एक अन्य इमारत आज दोपहर बाद दो बजे गिरायी जाएगी. इस इमारत के गिराये जाने के साथ ही पिछले साल आये शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन पूरा हो जाएगा.

#WATCH Maradu flats demolition: Jain Coral Cove complex demolished through a controlled implosion.2 out of the 4 illegal apartment towers were demolished yesterday, today is the final round of the operation. #Kochi#Keralapic.twitter.com/mebmdIm1Oa