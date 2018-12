यात्री को सिगरेट पीने की तलब लगी तो दिल्ली की तरफ घुमाई गई फ्लाइट, घंटों परेशान रहे लोग

शुक्रवार शाम इंदिरागांधी एयरपोर्ट पर दिल्ली से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में दो घंटे तक अफरातफरी का माहौल रहा. जिस फ्लाइट को शाम साढ़े पांच बजे इंदिरागांधी एयरपोर्ट दिल्ली से कोलकाता के लिए उड़ान भरनी थी वो आठ बजे कोलकाता पहुंची. दरअसल दिल्ली से फ्लाइट संख्या यूके 707 जब कोलकाता उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ा तभी एक पैसेंजर को सिगरेट पीने की तलब लगी. वो क्रू मेंबर से कहने लगा कि बिना सिगरेट पिए वो कोलकाता नहीं जाएगा.

A passenger onboard Vistara airlines Amritsar-Delhi-Kolkata flight was offloaded yesterday at Delhi airport due to unruly behaviour. The passenger had insisted to smoke inside the flight. The flight was delayed by over three hours. pic.twitter.com/TEqNonXqvd