गलियों में बाढ़, सड़क पर बहती कार, बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद दिखा कुछ ऐसा नजारा, देखें VIDEO

बेंगलुरु में शुक्रवार को दोपहर 2.30 से शाम 5.30 बजे तक 13.2 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिला. वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि राजधानी के निचले इलाकों में गाड़ियां पानी में बह गईं. कई जगहों पर कई फुट पानी होने की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई.

#Bengaluru: Several areas were flooded due to heavy rainfall on Friday; visuals from Hosakerehalli area pic.twitter.com/pfJIwQxWAW