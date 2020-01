पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में नहीं नजर आईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कांग्रेस ने उठाए सवाल

Budget 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकास व रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों के मद्देनजर 30 से ज्यादा उद्योग विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के साथ दो घंटे तक बैठक की. सूत्रों के अनुसार, मोदी ने पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर अर्थशास्त्रियों को संबोधित किया. सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खपत व मांग बढ़ाने के लिए सुझाव लिए. गृहमंत्री अमित शाह, वाणिज्यि मंत्री पीयूष गोयल व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे. लेकिन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में मौजूद नहीं थीं. इस विषय पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी ने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों सहित सभी मोर्चा प्रभारियों और प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर बजट से संबंधित सुझाव लिए.

FM Smt. @nsitharaman having pre-budget consultation meetings with Party's national office-bearers, spokespersons, Morcha members, departments, publications and think-tanks at BJP headquarters in New Delhi. pic.twitter.com/sUi5Kjwons

वहीं कांग्रेस ने नीति आयोग की बैठक की तस्वीर शेयर करते हुए तंज किया, "एक महिला के जिम्मे जो काम है, उसे पूरा करने के लिए कितने पुरुष मौजूद हैं." कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगली बार बजट से पहले होने वाली बैठक में निर्मला को भी बुलाया जाए. कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, "यहां एक सुझाव है. अगली बार बजट से पहले होने वाली बैठक में वित्त मंत्री को भी आमंत्रित करने के बारे में विचार किया जाए."

How many men does it take to do a woman's job? #FindingNirmala https://t.co/RbiFmFZVBW

निर्मला सीतारमण की गैरमौजूदगी के सवालों का जवाब सीतारमण ऑफिस के जरिए भी दिया गया, जहां जानकारी दी गई कि मंत्री जी पहले ही उद्योगपतियों और विशेषज्ञों के साथ प्री बजट बैठक कर परामर्श चुकी हैं. और पीएम मोदी की अगुवाई में हो रही बैठक के दौरान वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों सहित सभी मोर्चा प्रभारियों और प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर बजट से संबंधित सुझाव ले रहीं थीं.

Sir, the minister has already met industrialists, experts, and economists during the pre-budget consultations.

Also, she has been meeting and interacting with representatives and stakeholders from various industries for many months now. https://t.co/0jqzqlaCrTpic.twitter.com/00jYixrVc3