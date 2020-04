नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी - अब तक किससे कितनी हुई वसूली, निर्मला सीतारमण ने दिया हिसाब

वित्त मंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. साथ ही यह स्पष्ट किया कि सरकार ने नीरव मोदी (Nirav Modi), मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) और विजय माल्या (Vijay Mallya) जैसे बड़े विल्फुल डिफॉल्टरों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं.

नीरव मोदी मामला : पीएनबी के साथ हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 2,387 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति अटैच या सीज की गई है. 1898 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच और 489 करोड़ रुपये की संपत्ति सीज की गई है. इन संपत्तियों में 961.47 करोड़ की विदेशी संपत्ति भी शामिल है. नीरव मोदी ब्रिटेन में जेल में है.

Mehul Choksi Case : Attachments of Rs 1936.95 Crore including foreign attachment of Rs 67.9 Crore. Seizure of Rs 597.75 Crore. Red Notice issued. Extradition Request sent to Antigua. Hearing for declaration of Mehul Choksi as Fugitive Offender is in progress.

मेहुल चोकसी केस : वित्त मंत्री ने बताया कि चोकसी की 1936.95 करोड़ रुपये संपत्ति अटैच की गई, जिसमें 67.9 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति है. 597.75 करोड़ रुपये जब्त (सीज) किए गए. रेड नोटिस जारी हआ. एंटीगुआ से चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया गया है. मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने पर सुनवाई चल रही है.

Vijay Mallya Case : Total value at the time of attachment was Rs 8040 Crore and of seizure was Rs 1693 Crore. Value of shares at the time of seizure was Rs 1693 Crore. Declared fugitive offender. On extradition request by GoI,UK High Court, has also ruled for extradition.