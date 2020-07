राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिया यह जवाब..

केंद्रीय मंत्री डॉ. एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने भारत की विदेश नीति (Foreign Policy) पर सवाल उठाने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब दिया है. राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट करके देश की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे. कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष ने अपने ट्वीट में कहा था- वर्ष 2014 के बाद से, प्रधानमंत्री की लगातार बड़ी गलतियों और अविवेकपूर्ण फैसलों ने भारत को मौलिक रूप से कमजोर किया है और हमें असुरक्षित बना दिया है. राहुल की ओर से सरकार की नीतियों पर किए गए इस प्रहार पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जवाब देने में देर नहीं लगाई. उन्‍होंने जवाबी ट्वीट में कहा- राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं. यहां मैं कहना चाहता हूं कि हमारी प्रमुख पार्टनरशिप मजबूत और इंटरनेशनल स्‍टेडिंग ऊंची हुई है. अंतरराष्‍ट्रीय सम्‍मेलनों और अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान के साथ बैठकों में यह देखा जा सकता है.

