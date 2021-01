अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन

अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद (Mata Prasad) का मंगलवार की देर रात निधन हो गया. वह एसजीपीजीआई (SGPGI) अस्पताल लखनऊ में भर्ती थे. वह 95 साल के थे. एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें एक निजी अस्पताल से स्थानांतरित कराने के बाद मंगलवार की शाम यहां भर्ती कराया गया था. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रसाद की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्विटर पर एक शोक संदेश में कहा, “अरुणाचल के पूर्व राज्यपाल श्री #माताप्रसाद जी के निधन पर मेरी संवेदना. उनके निधन से, देश ने एक समर्पित और ईमानदार प्रशासक को खो दिया है. मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को यह हानि सहन करने की शक्ति प्रदान करें. दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना. ओम शांति!”

My condolences on sad demise of former Governor of Arunachal Shri #MataPrasad Ji. In his demise, the country has lost a dedicated and sincere administrator. I pray Lord Buddha for strength to his family to bear the loss. Prayers for the departed soul. Om Shanti! pic.twitter.com/obdrckNr4Z