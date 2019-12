पूर्व BJP नेता यशंवत सिन्हा ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा- इमरजेंसी के समय की भाषा बोल रही है सरकार

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, इसी कड़ी में देश के पूर्व वित्तमंत्री और पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. यशवंत सिंहा ने ट्वीट कर लिखा है "CAA के विरोध मे चल रहे आंदोलन के खिलाफ शासक की भाषा वही है जो 1974/75 में जेपी आंदोलन के खिलाफ किया था, इतिहास खुद को कैसे दोहराता है".

Language being used by rulers today against the anti-CAA movement is the same that was used by the rulers against the JP movement in 1974/75. How history repeats itself.