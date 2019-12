पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले ने छोड़ा कांग्रेस का भी साथ, कहा- मेरी बातें नहीं सुनी जा रही थीं

कांग्रेस नेता सावित्री बाई फुले (Savitri Bai Phule) ने यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि कांग्रेस में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थीं. पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले इसी साल के शुरुआत में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थीं. उन्होंने कहा, ''मेरी बातें कांग्रेस में नहीं सुनी जा रही थीं, इसी वजह से मैं इस्तीफा दे रही हूं. मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगी.''

