बीजेपी के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री के 'जनता कर्फ्यू' के अपील पर कहीं ये बात...

देश भर में कोरोना वायरस का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है. सरकार की तरफ से इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 22 मार्च को देश भर में एक दिन के लिए 'जनता कर्फ्यू' लगाने की अपील की थी. जिसके बाद देश भर में इसे लेकर तरह-तरह के चर्चे शुरु हो गए हैं. अब इस मामले पर प्रधानमंत्री के आलोचक माने जाने वाले बॉलिवुड स्टार पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का उन्हें साथ मिला है. पूर्व बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है, "माननीय पीएम महोदय, हम सभी 22 मार्च को पूरी ईमानदारी से 'जनता कर्फ्यू' का समर्थन करते हैं, देश के हित में इस घातक कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपके द्वारा उठाए गए और सुझाए गए कदम बेहद सराहनीय हैं. साथ ही सभी व्यापारी, दिहाड़ी मजदूरों के लिए प्रार्थना करता हूं."

Hon'ble PM, Sir, we all support your ‘JanataCurfew' on Sunday, 22ndMar'20 wholeheartedly. The steps taken & suggested by you to combat this deadly #CoronaVirus in the nation's interest is highly commendable. Also, hope, wish & pray that all businesses/trade, daily wage workers,