पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का रविवार को चेन्नई में निधन हो गया. शेषन ने 1990 के दशक में देश में चुनाव सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वे 86 वर्ष के थे. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्व चुनाव आयुक्त का स्वास्थ्य पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं था. दिल का दौरा पड़ने से रविवार को रात करीब साढ़े नौ बजे उनका निधन हो गया. अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध शेषन बढ़ती उम्र के कारण पिछले कुछ सालों से सिर्फ अपने आवास पर रह रहे थे. उनका बाहर आना-जाना लगभग ना के बराबर हो गया था.

Tamil Nadu: Former Chief Election Commissioner of India, T N Seshan passed away in Chennai, after a cardiac arrest. https://t.co/sfyRzjNFJT — ANI (@ANI) November 10, 2019

पीएम मोदी ने पूर्व चुनाव आयुक्त के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि वह अभूतपूर्व नौकरशाह थे. उन्होंने पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ देश की सेवा की. चुनाव सुधारों में उनके प्रयासों ने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत किया. उनके निधन की खबर सुनकर पीड़ा हुई, ओम शांति.

Shri TN Seshan was an outstanding civil servant. He served India with utmost diligence and integrity. His efforts towards electoral reforms have made our democracy stronger and more participative. Pained by his demise. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2019

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने ट्वीट किया, 'यह बताते हुए दुख हो रहा है कि टीएन शेषन अब हमारे बीच नहीं रहे. वे आदर्श और अपने उत्तराधिकारियों के लिए प्रेरक थे. मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.'

Dr. SY Quraishi, Former Chief Election Commissioner of India: Sad to announce that Shri TN Seshan (former Chief Election Commissioner of India) passed away a short while ago. He was a true legend and a guiding force for all his successors. I pray for peace to his soul. pic.twitter.com/hrnokATMEZ — ANI (@ANI) November 10, 2019

कांग्रेस नेता शशि थरुर ने ट्वीट किया, 'चन्नेई में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के निधन की सूचना से शोक संतप्त हूं. वह विक्टोरिया कॉलेज, पलक्कड़ में मेरे पिता के सहपाठी थे. वह साहसी बॉस थे जिसने चुनाव आयोग की स्वायत्तत्ता को स्थापित किया.'