महबूबा मुफ्ती को याद आए अटल बिहारी वाजपेयी, कहा- आज महसूस हो रही है उनकी कमी

केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के बाद अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं ने वापस जाना शुरू कर दिया है. सियासी हलकों में सुरक्षाबलों की तैनाती और इस एडवाइजरी को लेकर तरह-तरह की अटकलें लग रही हैं. इस बीच रविवार की आधी रात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर लिया गया. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा ने ट्वीट किया, 'मोबाइल फोन कनेक्शन समेत जल्द ही इंटरनेट बंद किए जाने की खबरें सुनीं. कर्फ्यू का आदेश भी जारी किया जा रहा है. अल्लाह जानता है कि हमारे लिए कल क्या इंतजार कर रहा है. यह रात लंबी होने वाली है.'

Hearing reports about internet being snapped soon including cellular coverage. Curfew passes being issued too. God knows what awaits us tomorrow. It's going to be a long night.

उन्होंने कहा, 'इतने मुश्किल वक्त में, मैं अपने लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि जो भी हो हम एकजुट हैं और हम एक साथ लड़ेंगे. जिस पर हमारा अधिकार है उसके लिए लड़ने के हमारे संकल्प को कोई भी चीज नहीं डिगा सकती.'

In such difficult times, I'd like to assure our people that come what may, we are in this together & will fight it out. Nothing should break our resolve to strive for what's rightfully ours.