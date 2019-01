सवाल पूछने पर भड़के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, महिला से की बदसलूकी

मैसूर में एक सभा के दौरान कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) एक महिला के साथ बदसलूकी करते दिखे. सिद्धारमैया (Siddaramaiah) महिला के सवाल पूछने पर भड़क गए और उसके हाथ से माइक छीन ली. इसके साथ वो महिला पर भड़कते दिखे. दरअसल, महिला ने सिद्धारमैया से कहा कि आप इससे पहले चुनाव के समय ही यहां आए थे. इसी के बाद महिला पर वो भड़क गए. थोड़ी कहासुनी के बाद पूर्व सीएम पहले तो महिला को वहां से बाहर जाने को कहते हैं और फिर धमकी भरे लहजे में उसे पीछे धकेलते हुए चुपचाप बैठने को कहते हैं. सिद्धारमैया (Siddaramaiah) द्वारा महिला से बदसलूकी पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वह उनके (सिद्धरमैया) साथ क्या करेंगे. बीजेपी नेता ने कहा कि जिस तरह से सिद्धरमैया ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, यह एक अपराध भी है. इसी से पता चलता है कि वो महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं.

