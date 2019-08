पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के निधन पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ विपक्ष के नेताओं ने भी जताया दुख

पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया. उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली. अरुण जेटली के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने गहरा दुख जताया है. उनके निधन की सूचना मिलने के बाद रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि मैं अरुण जेटली के निधन से दुखी हूं. वह शानदार वकील थे और राष्ट्र के निर्माण में उनका बड़ा योगदान था.

Extremely saddened by the passing of Shri Arun Jaitley after battling a long illness with fortitude and dignity. A brilliant lawyer, a seasoned parliamentarian, and a distinguished Minister, he contributed immensely to nation building. — President of India (@rashtrapatibhvn) 24 अगस्त 2019

वहीं , पीएम मोदी ने भी अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया है.उन्होंने कहा कि अरुण जेटली और मेरे बीच काफी घनिष्ट संबंध थे. वह एक तेज तर्रार नेता थे. इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने में सबसे आगे खड़े लोगों में शामिल थे. साथ ही वह हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले चेहरे में से एक थे.

PM Modi: BJP & Arun Jaitley Ji had unbreakable bond. As a fiery student leader, he was at forefront of protecting democracy during Emergency. He became a much liked face of our Party, who could articulate the Party programmes & ideology to a wide spectrum of society. (File pic) pic.twitter.com/PAQAr2WqFq — ANI (@ANI) 24 अगस्त 2019

देश के गृहमंत्री और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि मैं अरुण जेटली के निधन से काफी आहत हूं. यह व्यक्तिगत क्षति की तरह है. मैंने सिर्फ पार्टी के वरिष्ठ नेता को ही नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य को भी खो दिया है.

HM Amit Shah: Deeply pained by the demise of #ArunJaitley ji. It is like a personal loss for me. I have not only lost a senior party leader but also an important family member who will forever be a guiding light for me. (file pic) pic.twitter.com/Bka1NevxLO — ANI (@ANI) August 24, 2019

वहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरे दोस्त और सहयोगी अरुण जेटली के निधन से गहरा दुख पहुंचा है. वे पेशे से एक कुशल वकील और जुनून से कुशल राजनीतिज्ञ थे.

Jaitleyji will always be remembered for pulling the economy out of the gloom and putting it back on the right track.



The BJP will miss Arunji's presence. I extend my heartfelt condolences to his bereaved family. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 24, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अरुण जेटली के निधन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी का जाना देश और समाज की ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसकी रिक्तता का अहसास हम लंबे समय तक करते रहेंगे. ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को वे अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें.

पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर कांग्रेस पार्टी ने भी शोक जताया है. पार्टी ने कहा कि कांग्रेस: अरुण जेटली के निधन की खबर से बहुत दुख हुआ. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं.

We are deeply saddened to hear the passing of Shri Arun Jaitley. Our condolences to his family. Our thoughts and prayers are with them in this time of grief. pic.twitter.com/7Tk5pf9edw — Congress (@INCIndia) 24 अगस्त 2019

उधर, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी अरुण जेटली के निधन को राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति बताई है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन की ख़बर से दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.