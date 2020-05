ट्विटर ट्रोल्स को पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने दिया जवाब, कहा - 'भक्तों लगे रहो...'

देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्विटर ट्रोल्स को जवाब दिया. यशवंत सिन्हा ने ट्रोल्स को कहा कि आप मुझे इसी तरह गालियां देते रहिए आपकी गालियों से मुझे ताकत मिलती है. देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, 'जितना ट्रोल्स मुझे गालियां देंगे उतनी ही मुझे ताकत मिलेगी. जितनी दुआएं वह मेरी मौत के लिए करेंगे उतना ही मैं जिऊंगा. इसलिए भक्तों लगे रहो. कृपया मुझे गालियां देते रहें और बददुआएं देते रहें. आपको आपका पैसा मिलता रहेगा मुझे मेरी ताकत मिलती रहेगी.' बता दें कि सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा समेत अन्य लोगों को हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया था. पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने में मदद के लिए सशस्त्र बलों को तैनात करने की मांग को लेकर राजघाट पर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था.

The more the trolls abuse me the more strength I get. The more they wish I were dead the more I live. So do not give up bhakts. Pl keep abusing and cursing me. You get your money, I get my strength.