गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर की कोविड-19 से मौत

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने भी गोवा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमोनकर की कोविड-19 से मौत की पुष्टि की.

Deeply saddened by the passing away of Dr. Suresh Amonkar, former President of BJP Goa Pradesh and Former Cabinet Minister of Goa Govt. His contribution to the state of Goa is immense and will never be forgotten. I express my heartfelt condolences to the bereaved family.