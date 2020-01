JNU में मचे बवाल को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने किया ट्वीट, कहा- कितनी बेशर्म सरकार है...

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों के साथ हुई मारपीट की खबरों के बीच जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि कितनी बेशर्म सरकार है, पहले फ़ीस बढ़ाती है, विद्यार्थी विरोध करें तो पुलिस से पिटवाती है और छात्र तब भी ना झुके, तो अपने गुंडे भेजकर हमला करवाती है. जब से सत्ता में आए हैं, तब से देश के हर कोने में देश के विद्यार्थियों के ख़िलाफ़ इन्होने जंग छेड़ रखी है.

उधर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी जेएनयू में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जबसे अमित शाह देश का गृहमंत्री बना है देश की राजधानी दिल्ली गुंडागर्दी, हिंसा और अपराध का अड्डा बन गई है. कभी वकीलों पर हमला कभी छात्रों पर हमला. इस गृहमंत्री को अपने पद पर रहने का हक नहीं है. अमित इस्तीफा दो.



वहीं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इस हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने लिखा कि जेएनयू में विद्यार्थियों, शिक्षकों के खिलाफ की गई क्रूरता की कड़ी निंदा करती हूं. ऐसी नृशंस कार्रवाई को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं. यह हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है. दिनेश त्रिवेदी की अगुवाई में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल विद्यार्थियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली रवाना.

We strongly condemn brutality unleashed agst students/teachers in JNU. No words enough to describe such heinous acts. A shame on our democracy. Trinamool delegation led by Dinesh Trivedi (SajdaAhmed, ManasBhunia, VivekGupta) headed to DEL to show solidarity with #ShaheenBagh#JNU