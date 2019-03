कश्मीरी दुकानदारों की पिटाई पर भड़के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू, बोले- मेरा 'डंडा' बेकरार हुआ जा रहा है

लखनऊ में कश्मीर के रहने वाले दुकानदारों से मारपीट के मामले में देशभर से प्रतिक्रिया आ रही है और लोग इसकी निंदा कर रहे हैं. पूर्व जज मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने भी इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने अपने ट्वीटर हैंडल पर मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''इन गरीब असहाय लोगों पर हमला करने की जगह तुम लोग मेरे पास क्यों नहीं आते. मैं खुद कश्मीरी हूं. तुम लोगों के लिए एक डंडा रखा हुआ है, जो बेकरार हुआ जा रहा है''. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीड़ भाड़ वाले सड़क पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीर के दो विक्रेताओं पर बुधवार को एक राइट-विंग संगठन से जुड़ें लोगों ने हमला कर दिया और उन्हें थप्पड़ और लाठी से पीटा. इतना ही नहीं, राइट विंग संगठन से जुड़े हमलावरों ने दोंने कश्मीरी के साथ मारपीट का वीडियो भी साझा किया. हालांकि, स्थानीय लोगों की मदद की वजह से दोनों कश्मीरी युवक को हमलावरों को चंगुल से बचाया गया. भगवाधारी गुंडों ने जिन दो कश्मीरियों को पीटा है उनमें से एक का नाम अफजल नाइक है और दूसरे का अब्दुल सलाम.

